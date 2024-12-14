Лига чемпионов14 декабря 2024, 06:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 06:44
138
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Женская Лига чемпионов. Раагром от Барселоны. Определены четвертьфиналисты
11 и 12 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женщин
14 декабря 2024, 06:41 | Обновлено 14 декабря 2024, 06:44
138
0
11 и 12 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Испанская Барселона разгромила Хаммарбю из Швеции (3:0) и оформила путевку в 1/8 финала.
Досрочно, за тур до финиша группового раунда, определены все 8 четвертьфиналистов турнира.
Лион, Вольфсбург, Челси, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов среди женщин
5-й тур, 11–12 декабря
- 11.12. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 6:1
- 11.12. 19:45. Галатасарай (Турция) – Лион (Франция) – 0:6
- 11.12. 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
- 11.12. 22:00. Челси (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1
- 12.12. 19:45. Бавария (Германия) – Ювентус (Италия) – 4:0
- 12.12. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Арсенал (Англия) – 1:3
- 12.12. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0
- 12.12. 22:00. Хаммарбю (Швеция) – Барселона (Испания) – 0:3
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