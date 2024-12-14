Женская Лига чемпионов. Раагром от Барселоны. Определены четвертьфиналисты

11 и 12 декабря состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона разгромила Хаммарбю из Швеции (3:0) и оформила путевку в 1/8 финала.

Досрочно, за тур до финиша группового раунда, определены все 8 четвертьфиналистов турнира.

Лион, Вольфсбург, Челси, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Барселона вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов среди женщин

5-й тур, 11–12 декабря

11.12. 19:45. Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 6:1

(Германия) – Рома (Италия) – 6:1 11.12. 19:45. Галатасарай (Турция) – Лион (Франция) – 0:6

(Франция) – 0:6 11.12. 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

(Испания) – 0:3 11.12. 22:00. Челси (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1

(Англия) – Твенте (Нидерланды) – 6:1 12.12. 19:45. Бавария (Германия) – Ювентус (Италия) – 4:0

(Германия) – Ювентус (Италия) – 4:0 12.12. 19:45. Волеренга (Норвегия) – Арсенал (Англия) – 1:3

(Англия) – 1:3 12.12. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0

(Англия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0 12.12. 22:00. Хаммарбю (Швеция) – Барселона (Испания) – 0:3

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