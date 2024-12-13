Англия13 декабря 2024, 01:56 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Смотрите 15 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии
13 декабря 2024, 01:56 |
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В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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