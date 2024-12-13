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Премьер-лига
Заря
14.12.2024 18:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:16
11
0

Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

13 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:16
11
0
Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, игра начнется в 18:00.

«Моряки» проиграли пять предыдущих матчей чемпионата и опустились на 14-е место турнирной таблицы. В прошлом туре «Черноморец» на своем поле уступил «Кривбассу» со счетом 1:3. Луганчане перед 17-м туром расположились на девятой позиции. Неделю назад «черно-белые» встречались с «Ингульцом», тот поединок так и не был доигран. Этот матч (после первого тайма «Заря» проигрывала со счетом 0:1) команды завершат в следующем году. В первом круге луганчане в Одессе обыграли «моряков» со счетом 1:0.

Sport,ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
14 декабря 2024 -
18:00
Черноморец
Обе команды забьют – да 2.02 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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