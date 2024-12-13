В субботу, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, игра начнется в 18:00.

«Моряки» проиграли пять предыдущих матчей чемпионата и опустились на 14-е место турнирной таблицы. В прошлом туре «Черноморец» на своем поле уступил «Кривбассу» со счетом 1:3. Луганчане перед 17-м туром расположились на девятой позиции. Неделю назад «черно-белые» встречались с «Ингульцом», тот поединок так и не был доигран. Этот матч (после первого тайма «Заря» проигрывала со счетом 0:1) команды завершат в следующем году. В первом круге луганчане в Одессе обыграли «моряков» со счетом 1:0.

Sport,ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.