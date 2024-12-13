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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:43 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец

14 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 10:43 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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