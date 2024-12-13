Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.

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Сборная Украины в результате жеребьевки попала в группу D:

Группа D. Победитель Франция / Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026