Чемпионат мира13 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:18
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Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
Группа D: победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
13 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:18
992
1
Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.
В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.
54 страны-участницы УЕФА были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.
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Сборная Украины в результате жеребьевки попала в группу D:
- Группа D. Победитель Франция / Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан
Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
- 05.09.2025. 21:45. Украина – Франция / Хорватия
- 09.09.2025. 19:00. Азербайджан – Украина
- 10.10.2025. 21:45. Исландия – Украина
- 13.10.2025. 21:45. Украина – Азербайджан
- 13.11.2025. 21:45. Франция / Хорватия – Украина
- 16.11.2025. 19:00. Украина – Исландия
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Хороший календар, можна сказати навіть сприятливий.
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