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Чемпионат мира
13 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:18
992
1

Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

Группа D: победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

13 декабря 2024, 23:00 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:18
992
1
Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

В пятницу, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в результате жеребьевки попала в группу D:

  • Группа D. Победитель Франция / Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

  • 05.09.2025. 21:45. Украина – Франция / Хорватия
  • 09.09.2025. 19:00. Азербайджан – Украина
  • 10.10.2025. 21:45. Исландия – Украина
  • 13.10.2025. 21:45. Украина – Азербайджан
  • 13.11.2025. 21:45. Франция / Хорватия – Украина
  • 16.11.2025. 19:00. Украина – Исландия
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Николай Степанов Источник: ФИФА
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Chystyi_stavok
Хороший календар, можна сказати навіть сприятливий.
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