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  4. «Сорвался». Буткевич объяснил свой поступок в матче Полесья против Динамо
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 08:27 |
757
0

«Сорвался». Буткевич объяснил свой поступок в матче Полесья против Динамо

Президент «волков» заявил, что покинул стадион на эмоциях

14 декабря 2024, 08:27 |
757
0
«Сорвался». Буткевич объяснил свой поступок в матче Полесья против Динамо
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич впервые объяснил свой поступок во время матча «волков» против киевского «Динамо» (1:2) в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Впервые и в последний раз так поступил. Да, я сорвался. По игре я был уверен, что когда было 2:0, все будет хорошо. Если вы помните первые 20 минут, вспоминаешь голы, которые забивали – необязательные. И я был уверен, что все будет хорошо.

«А когда было изъятие, я, по-видимому, был не согласен с этим решением. Я психанул. Ехал и думал: «Что ты, вздор натворил». Я знал, что вы увидите и узнаете. И это меня не красит», – сказал Буткевич.

В нынешнем сезоне «Полесье» занимает пятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Геннадий Буткевич сделал неоднозначное заявление по поводу главного тренера «Полесья» Имада Ашура.

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Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Динамо - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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