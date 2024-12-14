«Сорвался». Буткевич объяснил свой поступок в матче Полесья против Динамо
Президент «волков» заявил, что покинул стадион на эмоциях
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич впервые объяснил свой поступок во время матча «волков» против киевского «Динамо» (1:2) в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.
«Впервые и в последний раз так поступил. Да, я сорвался. По игре я был уверен, что когда было 2:0, все будет хорошо. Если вы помните первые 20 минут, вспоминаешь голы, которые забивали – необязательные. И я был уверен, что все будет хорошо.
«А когда было изъятие, я, по-видимому, был не согласен с этим решением. Я психанул. Ехал и думал: «Что ты, вздор натворил». Я знал, что вы увидите и узнаете. И это меня не красит», – сказал Буткевич.
В нынешнем сезоне «Полесье» занимает пятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Геннадий Буткевич сделал неоднозначное заявление по поводу главного тренера «Полесья» Имада Ашура.
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