Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов

В мид-уик состоялись очередные матчи еврокубков, и произошли неприятные изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина за неделю очков снова не набрала. В 6-м туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер разгромно проиграл Баварии (1:5).

Динамо в 6-м туре Лиги Европы уступило испанскому Реалу Сосьедад (0:3), и это 6-е подряд поражение киевской команды в еврокубковом турнире. Столичная команда распрощалась даже с теоретическими шансами на евровесну.

В рейтинге 2025 Украина опустилась на два позиции, пропустив перед Швецию и Кипр, и теперь занимает 23-ю позицию (23.400).

У Швеции (23.906) – 22 е место, в игре остаются три клуба – Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК) стабильно набирают очки. Швеция обогнала Украину.

Кипр набрал 24.225 с тремя командами (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций) и вышел на 21-е место в рейтинге, также опередив Украины.

Идущая 24-й Венгрия имеет 22.500 балла. В игре остается только Ференцварош в Лиге Европы (9 очков после 6 матчей).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025