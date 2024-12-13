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Лига чемпионов
13 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:49
996
9

Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов

С большой вероятностью, чемпион Украины будет играть в Q1 Лиги чемпионов

13 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:49
996
9
Таблица коэффициентов. Украина потеряла 2 позиции и будет начинать с низов
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись очередные матчи еврокубков, и произошли неприятные изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина за неделю очков снова не набрала. В 6-м туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер разгромно проиграл Баварии (1:5).

Динамо в 6-м туре Лиги Европы уступило испанскому Реалу Сосьедад (0:3), и это 6-е подряд поражение киевской команды в еврокубковом турнире. Столичная команда распрощалась даже с теоретическими шансами на евровесну.

В рейтинге 2025 Украина опустилась на два позиции, пропустив перед Швецию и Кипр, и теперь занимает 23-ю позицию (23.400).

У Швеции (23.906) – 22 е место, в игре остаются три клуба – Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК) стабильно набирают очки. Швеция обогнала Украину.

Кипр набрал 24.225 с тремя командами (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций) и вышел на 21-е место в рейтинге, также опередив Украины.

Идущая 24-й Венгрия имеет 22.500 балла. В игре остается только Ференцварош в Лиге Европы (9 очков после 6 матчей).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua81
это только присказка, сказка впереди
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+1
Samuel
Це стидоба, але так і краще. Для шахти це рівень лє, для динамо лк, думаю олександрія теж би в лк змогла виступати. Там ми хоть будем очки стабільно набирати
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0
zhyr
В слідуючий сезон почнем десь на 27 місці, позаду Азейбарджану))
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0
OKs100
Объективно наша позиция рядом с Молдовой, Арменией и Косово.
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0
Oleksandr
Відправляйте відразу Шахтар в ЛЄ та Динамо/Олександрію у ЛК, може там хоч очки набирати будуть. Ладно за кротів, ще мовчати можна, їх рівень ЛЄ, але Динамо і не факт що в ЛК останніми не будуть 
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0
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avk2307
Я б ще "шановним" кротам  радив підрахувати здобутки. 
За перемогу на груповому етапі дають 2 бали( є одна з Молодими Хлопцями)
За нічию один  бал (Болонья)
Загально - 3 бали.
Дивимся в таблицю і бачим 9 балів
Виходить інші 6(Шість) за  "чемпіонство в УПЛ" дяка Рінату Леонідовичу і Катерині хз як.
Чи може виграли тричі у Янг Бойз?
От такий рейтинг...
До речі у Динамо, яке не набрало жодного балу в основному турнірі  також 3 (три)
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-2
mastorent
молодцы! наша гордость, радость и опора. особенно те которые между юргорденом и лудогорцем. браво! красавчики! гордимся!
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-2
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