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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 01:26 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:32
12
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос

15 декабря в 13:00 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 01:26 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:32
12
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос
УПЛ

В воскресенью, 15 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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