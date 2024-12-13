Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:19 |
69
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты

14 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 10:19 |
69
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Никто не думал» Экс-игрок Днепра-1 сделал заявление по поводу долгов клуба
«Это же несчастье». Буткевич высказался о главном тренере Полесья
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Черноморец
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Кривбасс - Карпаты
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
Другие виды | 12 декабря 2024, 18:25 6
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону

В россии призвали к расследованию

Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Бокс | 12 декабря 2024, 20:04 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»

Британец назвал главную ошибку в бою с Усиком

Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Футбол | 13.12.2024, 09:14
Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Судаков и вратарь УПЛ. Опубликован рейтинг лучших игроков Европы
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 01:54
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Футбол | 13.12.2024, 10:08
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 16
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14 2
Бокс
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 49
Футбол
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 3
Футбол
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 335
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем