Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 10:19 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты
14 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ
13 декабря 2024, 10:19 |
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В субботу, 14 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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