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Премьер-лига
Заря
14.12.2024 18:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:27 |
38
0

Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 10:27 |
38
0
Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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