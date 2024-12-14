Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 06:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 07:06
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Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 17-й тур УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
14 декабря 2024, 06:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 07:06
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 17-го тура проходят с 13 по 16 декабря.
Виталий Романов назначен на матч между Полесьем и Шахтером.
Александр Шандор будет обслуживать игру Динамо и Вереса.
УПЛ. 17-й тур
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