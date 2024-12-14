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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 06:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 07:06
190
0

Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 17-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

14 декабря 2024, 06:31 | Обновлено 14 декабря 2024, 07:06
190
0
Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 17-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 17-го тура проходят с 13 по 16 декабря.

Виталий Романов назначен на матч между Полесьем и Шахтером.

Александр Шандор будет обслуживать игру Динамо и Вереса.

УПЛ. 17-й тур

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судейские назначения Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Виталий Романов Александр Шандор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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