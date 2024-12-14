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14 декабря 2024, 04:32 |
753
1

ФОТО. Жена игрока сборной Украины в мини-юбке выглядит сногсшибательно

Кристина Яремчук показала свою красоту

14 декабря 2024, 04:32 |
753
1
ФОТО. Жена игрока сборной Украины в мини-юбке выглядит сногсшибательно
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа ЯремчукаКристина – опубликовала новые роскошные фото в своём Instagram.

Девушка явилась перед своей аудиторией с подписью «Бамжур 👽» и в обескураживающем виде, где мини-юбка выглядела самым ярким элементом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица выглядела настолько эффектно, что напросилась на множество лайков и комментариев, среди которых была и реакция мужа:

«Красавица», «Богиня», «School girl 😍🔥», – фолловеры были в восторге от образа Кристины Яремчук.

Напомним, что Роман и Кристина поженились в 2017-м году.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Serhii P.
І що там такого мега вражаючого?
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