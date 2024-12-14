ФОТО. Жена игрока сборной Украины в мини-юбке выглядит сногсшибательно
Кристина Яремчук показала свою красоту
Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина – опубликовала новые роскошные фото в своём Instagram.
Девушка явилась перед своей аудиторией с подписью «Бамжур 👽» и в обескураживающем виде, где мини-юбка выглядела самым ярким элементом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Красавица выглядела настолько эффектно, что напросилась на множество лайков и комментариев, среди которых была и реакция мужа:
«Красавица», «Богиня», «School girl 😍🔥», – фолловеры были в восторге от образа Кристины Яремчук.
Напомним, что Роман и Кристина поженились в 2017-м году.
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