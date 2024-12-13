Другие новости13 декабря 2024, 17:15 |
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«Больше, чем думаете». Фигу назвал свое состояние и рассказал об интимной ж
Легенда футбола сделал неожиданное признание
13 декабря 2024, 17:15 |
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Легендарный португальский экс-футболист Луиш Фигу признался, сколько имеет денег, и рассказал о своей сексуальной жизни.
«У меня есть больше денег, чем думаете, и меньше, чем я хотел бы. От 20 до 50 миллионов евро», - сказал Фигу в эфире программы La Revuelta.
Также Луиш рассказал, сколько раз у него был секс за последние 30 дней: «Ноль... Я много работаю».
Фигу является обладателем Золотого мяча 2000 года. За карьеру он поиграл за лиссабонский «Спортинг», «Барселону», мадридский «Реал» и миланский «Интер».
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