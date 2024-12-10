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Чемпионшип
10 декабря 2024, 11:07 |
429
0

Сын легенды сборной Нидерландов оказался ненужен клубу шестой лиги Англии

Митчел Бергкамп покинул «Уэллинг Юнайтед»

10 декабря 2024, 11:07 |
429
0
Сын легенды сборной Нидерландов оказался ненужен клубу шестой лиги Англии
instagram.com/mitchelbergkamp. Митчел Бергкамп (слева) и его отец Деннис

Клуб шестой лиги профессионального английского футбола «Уэллинг Юнайтед» объявил о завершении сотрудничества с 26-летним атакующий полузащитником Митчелом Бергкампом.

Наряду с нидерландцем, «Уэллинг Юнайтед» покинуло еще три футболиста, а троих игроков клуб выставил на трансфер. Такое решение было принято в связи с желанием «перестроить состав, чтобы обеспечить устойчивость бюджета».

Митчел Бергкамп выступал за «Уэллинг Юнайтед» всего несколько месяцев. Он пришел в клуб свободным агентом лишь в начале октября нынешнего года и успел сыграть за команду только 3 поединка (139 минут).

Митчел Бергкамп является сыном легенды «Аякса», «Арсенала» и сборной Нидерландов Денниса Бергкампа, который после завершения игровой карьеры какое-то время работал тренером в «Аяксе», но с 2019 года на наставническом поприще более не задействован.

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Деннис Бергкамп трансферы свободный агент расторжение контракта
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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