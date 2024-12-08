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  4. Неудержимый Палмер. Полузащитник Челси побил рекорд Яя Туре
Англия
08 декабря 2024, 20:32 |
830
0

Неудержимый Палмер. Полузащитник Челси побил рекорд Яя Туре

Английский игрок реализовал 12 пенальти из 12-ти попыток

08 декабря 2024, 20:32 |
830
0
Неудержимый Палмер. Полузащитник Челси побил рекорд Яя Туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (3:4).

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма».

На 61-й минуте звездный полузащитник «аристократов» Коул Палмер забил гол с пенальти, сравняв счет в матче, а на 84-й минуте, хавбек оформил дубль с пенальти. Для 22-летнего полузащитника эти голы стали 12-ми реализованными пенальти из 12-ти попыток в АПЛ. За всю историю существования этого турнира, ни одному игроку не удавалось достичь такой статистики.

Ранее рекорд принадлежал экс-полузащитнику «Манчестер Сити» Яя Туре, который реализовал 11 пенальти с 11-ти попыток.

В нынешнем сезоне Палмер провел за «Челси» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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