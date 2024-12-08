Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Шахтер
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 18:19 |
84
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Шахтер

Матч состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

08 декабря 2024, 18:19 |
84
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Шахтер
ФК Шахтер

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08 декабря 2024, 09:33 2
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о реванше

Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Футбол | 07 декабря 2024, 22:16 7
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 08.12.2024, 18:55
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08.12.2024, 00:32
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Война | 08.12.2024, 13:56
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 11
Футбол
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 26
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем