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Фиорентина
08.12.2024 13:30 – FT 1 : 0
Кальяри
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Италия
08 декабря 2024, 16:12 |
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0

Фиорентина – Кальяри – 1:0. Фиалки хотят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

8 декабря команды встретились в матче 15-го тура Серии А

08 декабря 2024, 16:12 |
30
0
Фиорентина – Кальяри – 1:0. Фиалки хотят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в Серии А продолжились матчи 15-го тура.

«Фиорентина» на своем поле принимала „Кальяри“. Уже с первых минут «фиалки» начали доминировать на поле. На 24-й минуте Данило Катальди, получив мяч вблизи штрафной площади соперника, нанес точный удар - 1:0.

После забитого гола хозяева решили сосредоточиться на удержании счета, сознательно отдав инициативу «Кальяри».

Гости создали столько же моментов, как и хозяева (по восемь), но из всех их ударов в ворота Давида Де Хеа лишь один попал в створ.

Результат – минимальная победа «Фиорентины». «Фиалки» отрываются от „Лацио“ на три очка и занимают четвертую строчку в чемпионате. «Кальяри» располагается на 15-м месте.

Серия А. 15-й тур. 8 декабря

Фиорентина – Кальяри – 1:0

Гол: Катальди, 24

Видео голов и обзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Катальди (Фиорентина).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Кальяри Данило Катальди видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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