Фиорентина – Кальяри – 1:0. Фиалки хотят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
8 декабря команды встретились в матче 15-го тура Серии А
8 декабря в Серии А продолжились матчи 15-го тура.
«Фиорентина» на своем поле принимала „Кальяри“. Уже с первых минут «фиалки» начали доминировать на поле. На 24-й минуте Данило Катальди, получив мяч вблизи штрафной площади соперника, нанес точный удар - 1:0.
После забитого гола хозяева решили сосредоточиться на удержании счета, сознательно отдав инициативу «Кальяри».
Гости создали столько же моментов, как и хозяева (по восемь), но из всех их ударов в ворота Давида Де Хеа лишь один попал в створ.
Результат – минимальная победа «Фиорентины». «Фиалки» отрываются от „Лацио“ на три очка и занимают четвертую строчку в чемпионате. «Кальяри» располагается на 15-м месте.
Серия А. 15-й тур. 8 декабря
Фиорентина – Кальяри – 1:0
Гол: Катальди, 24
Видео голов и обзор матча
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