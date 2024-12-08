Фиорентина – Кальяри – 1:0. Фиалки хотят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

8 декабря в Серии А продолжились матчи 15-го тура.

«Фиорентина» на своем поле принимала „Кальяри“. Уже с первых минут «фиалки» начали доминировать на поле. На 24-й минуте Данило Катальди, получив мяч вблизи штрафной площади соперника, нанес точный удар - 1:0.

После забитого гола хозяева решили сосредоточиться на удержании счета, сознательно отдав инициативу «Кальяри».

Гости создали столько же моментов, как и хозяева (по восемь), но из всех их ударов в ворота Давида Де Хеа лишь один попал в створ.

Результат – минимальная победа «Фиорентины». «Фиалки» отрываются от „Лацио“ на три очка и занимают четвертую строчку в чемпионате. «Кальяри» располагается на 15-м месте.

Серия А. 15-й тур. 8 декабря

Фиорентина – Кальяри – 1:0

Гол: Катальди, 24

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