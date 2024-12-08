Наполи сенсационно дома проиграл Лацио. В Серии А теперь есть новый лидер

Сегодня, 8 декабря, состоялись четыре матча 15-го тура итальянской Серии А.

В центральном матче тура «Наполи» на домашнем поле сыграл с «Лацио». Поединок завершился победой гостей. Единственный гол в матче забил Исаксен на 79-й минуте.

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В других матчах игрового дня «Фиорентина» минимально обыграла «Кальяри», а «Эмполи» на выезде уничтожил «Верону» со счетом 4:1. «Венеция» и «Комо» поделили очки.

В Серии А сменился лидер – «Аталанта» с 34 очками возглавила турнирную таблицу, опережая теперь «Наполи» на два очка. Третью и четвертую строчку делят между собой «Интер» и «Фиорентина», у которых по 31 пункту.

Серия А. 15-й тур, 8 декабря.

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Исаксен, 79.

Верона – Эмполи – 1:4

Голы: Тангстедт, 35 - Эспозито, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42.

Венеция – Комо – 2:2

Голы: Пахянпало, 16, Ористанио, 69 - Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56.

Фиорентина – Кальяри – 1:0

Гол: Катальяди, 24.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А