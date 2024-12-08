Наполи сенсационно дома проиграл Лацио. В Серии А теперь есть новый лидер
Состоялся игровой день в итальянском чемпионате
Сегодня, 8 декабря, состоялись четыре матча 15-го тура итальянской Серии А.
В центральном матче тура «Наполи» на домашнем поле сыграл с «Лацио». Поединок завершился победой гостей. Единственный гол в матче забил Исаксен на 79-й минуте.
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В других матчах игрового дня «Фиорентина» минимально обыграла «Кальяри», а «Эмполи» на выезде уничтожил «Верону» со счетом 4:1. «Венеция» и «Комо» поделили очки.
В Серии А сменился лидер – «Аталанта» с 34 очками возглавила турнирную таблицу, опережая теперь «Наполи» на два очка. Третью и четвертую строчку делят между собой «Интер» и «Фиорентина», у которых по 31 пункту.
Серия А. 15-й тур, 8 декабря.
Наполи – Лацио – 0:1
Гол: Исаксен, 79.
Верона – Эмполи – 1:4
Голы: Тангстедт, 35 - Эспозито, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42.
Венеция – Комо – 2:2
Голы: Пахянпало, 16, Ористанио, 69 - Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56.
Фиорентина – Кальяри – 1:0
Гол: Катальяди, 24.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3
|Интер Милан
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6
|Ювентус
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9
|Эмполи
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|10
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|11
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|18
|Эллас Верона
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20
|Венеция
|15
|2
|3
|10
|13 - 27
|9
⏹️ Full time: #NapoliLazio 0-1— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 8, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/S19mdgnpBr
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