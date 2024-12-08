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Чемпионат Италии
Венеция
08.12.2024 19:00 – FT 2 : 2
Комо
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Италия
08 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:54
169
1

Наполи сенсационно дома проиграл Лацио. В Серии А теперь есть новый лидер

Состоялся игровой день в итальянском чемпионате

08 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:54
169
1
Наполи сенсационно дома проиграл Лацио. В Серии А теперь есть новый лидер
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Лацио

Сегодня, 8 декабря, состоялись четыре матча 15-го тура итальянской Серии А.

В центральном матче тура «Наполи» на домашнем поле сыграл с «Лацио». Поединок завершился победой гостей. Единственный гол в матче забил Исаксен на 79-й минуте.

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В других матчах игрового дня «Фиорентина» минимально обыграла «Кальяри», а «Эмполи» на выезде уничтожил «Верону» со счетом 4:1. «Венеция» и «Комо» поделили очки.

В Серии А сменился лидер – «Аталанта» с 34 очками возглавила турнирную таблицу, опережая теперь «Наполи» на два очка. Третью и четвертую строчку делят между собой «Интер» и «Фиорентина», у которых по 31 пункту.

Серия А. 15-й тур, 8 декабря.

Наполи – Лацио – 0:1
Гол: Исаксен, 79.

Верона – Эмполи – 1:4
Голы: Тангстедт, 35 - Эспозито, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42.

Венеция – Комо – 2:2
Голы: Пахянпало, 16, Ористанио, 69 - Кандела, 49 (автогол), Белотти, 56.

Фиорентина – Кальяри – 1:0
Гол: Катальяди, 24.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аталанта 15 11 1 3 38 - 17 34
2 Наполи 14 10 2 2 21 - 9 32
3 Интер Милан 14 9 4 1 34 - 15 31
4 Фиорентина 14 9 4 1 28 - 10 31
5 Лацио 14 9 1 4 29 - 17 28
6 Ювентус 15 6 9 0 24 - 10 27
7 Милан 14 6 4 4 24 - 16 22
8 Болонья 14 5 7 2 20 - 18 22
9 Эмполи 15 4 7 4 14 - 15 19
10 Удинезе 14 5 2 7 16 - 21 17
11 Рома 15 4 4 7 18 - 21 16
12 Торино 15 4 4 7 16 - 20 16
13 Парма 15 3 6 6 21 - 25 15
14 Дженоа 15 3 6 6 13 - 24 15
15 Кальяри 15 3 5 7 15 - 25 14
16 Лечче 15 3 4 8 8 - 26 13
17 Комо 15 2 6 7 16 - 28 12
18 Эллас Верона 15 4 0 11 18 - 37 12
19 Монца 14 1 7 6 12 - 17 10
20 Венеция 15 2 3 10 13 - 27 9
Полная таблица
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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи - Лацио Наполи Лацио Верона Эмполи Венеция Комо Фиорентина Кальяри
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Сенсационно унылая хренотень. Италия в своем репертуаре, годы идут ничего не меняется - громкая вывеска и два удара по воротам за всю игру.
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