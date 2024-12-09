Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А.

«Наполи» на домашнем поле проиграл команде «Лацио» (0:1).

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Единственный гол в матче забил Густав Исаксен на 79-й минуте.

В Серии А сменился лидер. «Аталанта» (34 очка) опередила «Наполи» на два очка.

Серия А. 15-й тур, 8 декабря

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Исаксен, 79.

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