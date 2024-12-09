Италия09 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:07
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Наполи – Лацио – 0:1. Они отдали лидерство. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Серии A
09 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:07
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Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» на домашнем поле проиграл команде «Лацио» (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче забил Густав Исаксен на 79-й минуте.
В Серии А сменился лидер. «Аталанта» (34 очка) опередила «Наполи» на два очка.
Серия А. 15-й тур, 8 декабря
Наполи – Лацио – 0:1
Гол: Исаксен, 79.
Видео гола и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
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