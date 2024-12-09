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Чемпионат Италии
Наполи
08.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:07
46
0

Наполи – Лацио – 0:1. Они отдали лидерство. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Серии A

09 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:07
46
0
Наполи – Лацио – 0:1. Они отдали лидерство. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А.

«Наполи» на домашнем поле проиграл команде «Лацио» (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Густав Исаксен на 79-й минуте.

В Серии А сменился лидер. «Аталанта» (34 очка) опередила «Наполи» на два очка.

Серия А. 15-й тур, 8 декабря

Наполи – Лацио – 0:1

Гол: Исаксен, 79.

Видео гола и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лацио Наполи - Лацио Густав Исаксен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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