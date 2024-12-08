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  4. ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 15:47 |
1159
6

ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью

Кирилл Попов попал в языковой конфуз

08 декабря 2024, 15:47 |
1159
6
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
УПЛ-ТВ. Кирилл Попов

7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды сыграли в Одессе на стадионе «Черноморец». Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После матча нападающий одесситов Кирилл Попов давал послематчевый комментарий для UPL.TV, но попал в неловкую ситуацию, начав отвечать на вопросы на русском языке. После подсказки от человека за кадром футболист произнес: «Ой...», и «переключился» на украинский язык.

ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке надо давать интервью

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс Кирилл Попов видео видео-реклама русский язык украинский язык
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 6
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MaximusOne
А є такий закон що інтерв'ю потрібно обов'язково давати українською ?
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+1
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zhyr
А "Кіріл", то якою?
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0
Diesel
висосали з пальця
ще три роки тому 90% футболістів давали вью на ру мові. Не було б війни і на далі на ру мові давали б.
Значить в колективі вони на ру мові говорять))
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0
ТвояМамка
Опять мову ущемили.. якый жах
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-4
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