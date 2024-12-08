ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью

7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Черноморец» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Команды сыграли в Одессе на стадионе «Черноморец». Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

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После матча нападающий одесситов Кирилл Попов давал послематчевый комментарий для UPL.TV, но попал в неловкую ситуацию, начав отвечать на вопросы на русском языке. После подсказки от человека за кадром футболист произнес: «Ой...», и «переключился» на украинский язык.

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