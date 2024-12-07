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  4. Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?
Англия
07 декабря 2024, 20:13 |
335
0

Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?

Игрок находится в одной из лондонский больниц

07 декабря 2024, 20:13 |
335
0
Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Антонио

Английский клуб «Вест Хэм» сделал заявление о состоянии своего нападающего Майкла Антонио, который попал в ужасную аварию:

«Майкл в сознании, общается и сейчас находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц. В это трудное время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.

Сегодня вечером клуб не будет предоставлять никаких комментариев, но предоставит дальнейшую информацию в надлежащее время».

34-летний ямайский форвард Майкл Антони в нынешнем сезоне провел за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол.

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Майкл Антонио Вест Хэм авария Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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