Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?

Английский клуб «Вест Хэм» сделал заявление о состоянии своего нападающего Майкла Антонио, который попал в ужасную аварию:

«Майкл в сознании, общается и сейчас находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц. В это трудное время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.

Сегодня вечером клуб не будет предоставлять никаких комментариев, но предоставит дальнейшую информацию в надлежащее время».

34-летний ямайский форвард Майкл Антони в нынешнем сезоне провел за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.



Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.



At this difficult time, we…