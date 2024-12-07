Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?
Игрок находится в одной из лондонский больниц
Английский клуб «Вест Хэм» сделал заявление о состоянии своего нападающего Майкла Антонио, который попал в ужасную аварию:
«Майкл в сознании, общается и сейчас находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц. В это трудное время мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.
Сегодня вечером клуб не будет предоставлять никаких комментариев, но предоставит дальнейшую информацию в надлежащее время».
34-летний ямайский форвард Майкл Антони в нынешнем сезоне провел за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол.
West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024
Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.
At this difficult time, we…
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