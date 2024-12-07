ВИДЕО. Вин Дизель встретился с Роналду. И вот, что сказал ему в лицо

Звездный актер Вин Дизель стал одной из главных звезд послематчевых активностей поединка 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср».

57-летний актер сделал несколько памятных фото с Криштиану Роналду и успел перекинуться со звездой «Аль-Насра» несколькими словами.

Нападающий спросил понравился ли Вину «ивент», на что звезда «Форсажа» ответил:

«Матч был чудесным, люди приветливы, это то, о чем ты неоднократно говорил, ты был чемпионом в этой стране», – заявил Вин Дизель.

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Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Карима Бензема – отметим, что и француз, и португалец отличились в этом матче, победный гол на счету Стивена Бергвейна.

Также Вин Дизель побывал в раздевалке победившей команды, где ему устроили овации.

Cristiano Ronaldo avec Vin Diesel et Spike Lee 🔥



📸(@ariyadhiah) pic.twitter.com/pZuNSSyl4e — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 6, 2024

Cristiano Ronaldo 🤝 Vin Diesel.pic.twitter.com/btuZKaVAJa — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 6, 2024