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07 декабря 2024, 07:35 |
622
0

ВИДЕО. Вин Дизель встретился с Роналду. И вот, что сказал ему в лицо

Вин Дизель побывал на центральном матче очередного тура Saudi Pro League

07 декабря 2024, 07:35 |
622
0
ВИДЕО. Вин Дизель встретился с Роналду. И вот, что сказал ему в лицо
X. Криштиану Роналду и Вин Дизель

Звездный актер Вин Дизель стал одной из главных звезд послематчевых активностей поединка 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср».

57-летний актер сделал несколько памятных фото с Криштиану Роналду и успел перекинуться со звездой «Аль-Насра» несколькими словами.

Нападающий спросил понравился ли Вину «ивент», на что звезда «Форсажа» ответил:

«Матч был чудесным, люди приветливы, это то, о чем ты неоднократно говорил, ты был чемпионом в этой стране», – заявил Вин Дизель.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Карима Бензема – отметим, что и француз, и португалец отличились в этом матче, победный гол на счету Стивена Бергвейна.

Также Вин Дизель побывал в раздевалке победившей команды, где ему устроили овации.

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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