ВИДЕО. Вин Дизель встретился с Роналду. И вот, что сказал ему в лицо
Вин Дизель побывал на центральном матче очередного тура Saudi Pro League
Звездный актер Вин Дизель стал одной из главных звезд послематчевых активностей поединка 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср».
57-летний актер сделал несколько памятных фото с Криштиану Роналду и успел перекинуться со звездой «Аль-Насра» несколькими словами.
Нападающий спросил понравился ли Вину «ивент», на что звезда «Форсажа» ответил:
«Матч был чудесным, люди приветливы, это то, о чем ты неоднократно говорил, ты был чемпионом в этой стране», – заявил Вин Дизель.
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Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Карима Бензема – отметим, что и француз, и португалец отличились в этом матче, победный гол на счету Стивена Бергвейна.
Также Вин Дизель побывал в раздевалке победившей команды, где ему устроили овации.
Cristiano Ronaldo avec Vin Diesel et Spike Lee 🔥— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 6, 2024
📸(@ariyadhiah) pic.twitter.com/pZuNSSyl4e
Cristiano Ronaldo 🤝 Vin Diesel.pic.twitter.com/btuZKaVAJa— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 6, 2024
Vin Diesel to Cristiano Ronaldo:— fan (@NoodleHairCR7) December 7, 2024
"You've been a Champion in this country" 🇸🇦 🐐 pic.twitter.com/g4PnLtNA2N https://t.co/prK1uMkbfS
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