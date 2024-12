ВИДЕО. Вин Дизель встретился с Роналду. И вот, что сказал ему в лицо

Звездный актер Вин Дизель стал одной из главных звезд послематчевых активностей поединка 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср».

57-летний актер сделал несколько памятных фото с Криштиану Роналду и успел перекинуться со звездой «Аль-Насра» несколькими словами.

Нападающий спросил понравился ли Вину «ивент», на что звезда «Форсажа» ответил:

«Матч был чудесным, люди приветливы, это то, о чем ты неоднократно говорил, ты был чемпионом в этой стране», – заявил Вин Дизель.

Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Карима Бензема – отметим, что и француз, и португалец отличились в этом матче, победный гол на счету Стивена Бергвейна.

Также Вин Дизель побывал в раздевалке победившей команды, где ему устроили овации.

