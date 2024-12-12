ФОТО. Украинская жена игрока Барселоны ездит на самом дорогом внедорожнике

Жена голкипера «Барселоны» Войцеха Щенсны – Марина Луценко-Щенсны – засветилась в Варшаве на самом дорогом внедорожнике мира.

Украинка и её польский муж являются владельцами «Rolls-Royce Cullinan Black Badge», стоимость которого составляет от 15 млн гривен.

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На авто ездят как Войцех, так и Марина. Семейство Щенсны владеет ещё несколькими роскошными автомобилями.

В их автопарк также входят: «Rolls-Royce Wraith», «Bentley Bentayga», «Mercedes G63 AMG», «Porsche 911», «Audi R8 Spider» и «Porsche Cayenne».