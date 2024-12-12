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12 декабря 2024, 01:21 |
405
0

ФОТО. Украинская жена игрока Барселоны ездит на самом дорогом внедорожнике

Марина Луценко-Щенсны живет красиво

12 декабря 2024, 01:21 |
405
0
ФОТО. Украинская жена игрока Барселоны ездит на самом дорогом внедорожнике
Instagram. Марина Луценко-Щенсны

Жена голкипера «Барселоны» Войцеха Щенсны Марина Луценко-Щенсны – засветилась в Варшаве на самом дорогом внедорожнике мира.

Украинка и её польский муж являются владельцами «Rolls-Royce Cullinan Black Badge», стоимость которого составляет от 15 млн гривен.

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На авто ездят как Войцех, так и Марина. Семейство Щенсны владеет ещё несколькими роскошными автомобилями.

В их автопарк также входят: «Rolls-Royce Wraith», «Bentley Bentayga», «Mercedes G63 AMG», «Porsche 911», «Audi R8 Spider» и «Porsche Cayenne».

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фото lifestyle Войцех Щенсны девушки Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Super Express
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