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Испания
06 декабря 2024, 12:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 12:38
489
0

Наконец-то. Две суперзвезды Реала приступили к тренировкам

Винисиус и Давид Алаба начали полноценно тренироваться

06 декабря 2024, 12:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 12:38
489
0
Наконец-то. Две суперзвезды Реала приступили к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и австрийский защитник «сливочных» Давид Алаба приступили к тренировкам, сообщает Фабрицио Романо.

Оба игрока проели первую часть тренировки вместе с общей группой. Алаба восстановился после травмы крестообразных связок, последний раз появлялся на поле еще 17 декабря прошлого года. Винисиус восстановился от своей травмы быстрее, чем ожидалось, и готов вернуться на поле досрочно.

«Реал» узнал свою группу на Клубном чемпионате мира.

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Давид Алаба Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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