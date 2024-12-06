Наконец-то. Две суперзвезды Реала приступили к тренировкам
Винисиус и Давид Алаба начали полноценно тренироваться
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и австрийский защитник «сливочных» Давид Алаба приступили к тренировкам, сообщает Фабрицио Романо.
Оба игрока проели первую часть тренировки вместе с общей группой. Алаба восстановился после травмы крестообразных связок, последний раз появлялся на поле еще 17 декабря прошлого года. Винисиус восстановился от своей травмы быстрее, чем ожидалось, и готов вернуться на поле досрочно.
«Реал» узнал свою группу на Клубном чемпионате мира.
🚨⚪️ Excellent news for Real Madrid as both Vinicius Jr and David Alaba return to team training in the first part of the session!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024
Vini’s prepared to return ahead of schedule. pic.twitter.com/qcyNYFqrZT
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