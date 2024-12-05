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  4. Дональд ТРАМП: Инфантино президент, и я президент. Это будет фантастически
Клубный чемпионат мира
05 декабря 2024, 20:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:00
1077
1

Дональд ТРАМП: Инфантино президент, и я президент. Это будет фантастически

Президент США записал видеообращение, которое показали во время жеребьевки КЧМ-2025

05 декабря 2024, 20:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:00
1077
1
Дональд ТРАМП: Инфантино президент, и я президент. Это будет фантастически
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в Майами (США) проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, которое показали во время церемонии. Трамп отдельно отметил президента ФИФА Джанни Инфантино:

«Это событие обещает быть невероятным. Я постараюсь присутствовать, если смогу. Джанни Инфантино – победитель. Он президент, и я президент.

Поэтому для меня большая честь, что футбол приезжает в мою страну, мой сын – большой футбольный фанат. Это будет фантастическое событие. Спасибо всем, желаю хорошо провести время».

КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Sport.ua проводит видеотрансляцию жеребьевки турнира.

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Джанни Инфантино Дональд Трамп клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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