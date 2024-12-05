Дональд ТРАМП: Инфантино президент, и я президент. Это будет фантастически
Президент США записал видеообращение, которое показали во время жеребьевки КЧМ-2025
5 декабря в Майами (США) проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 по футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, которое показали во время церемонии. Трамп отдельно отметил президента ФИФА Джанни Инфантино:
«Это событие обещает быть невероятным. Я постараюсь присутствовать, если смогу. Джанни Инфантино – победитель. Он президент, и я президент.
Поэтому для меня большая честь, что футбол приезжает в мою страну, мой сын – большой футбольный фанат. Это будет фантастическое событие. Спасибо всем, желаю хорошо провести время».
КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.
Sport.ua проводит видеотрансляцию жеребьевки турнира.
"His name is Gianni. He's the President, and I'm the President!" 🤣— 90min (@90min_Football) December 5, 2024
Donald Trump's impromptu appearance for the 2025 Club World Cup Draw pic.twitter.com/n0AEbzPFtZ
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