Клубный чемпионат мира05 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:48
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ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025
5 декабря в Майами проходит жеребьевка турнира, Иванка Трамп вышла на сцену
05 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:48
1451
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5 декабря в Майами (США) проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 по футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В жеребьевки приняла участие дочь президента США Дональда Трампа – 43-летняя Иванка Трамп.
КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.
Sport.ua проводит видеотрансляцию жеребьевки турнира.
ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025
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Комментарии 2
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