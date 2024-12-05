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  4. ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
05 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:48
1451
2

ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025

5 декабря в Майами проходит жеребьевка турнира, Иванка Трамп вышла на сцену

05 декабря 2024, 20:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:48
1451
2
ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в Майами (США) проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В жеребьевки приняла участие дочь президента США Дональда Трампа – 43-летняя Иванка Трамп.

КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Sport.ua проводит видеотрансляцию жеребьевки турнира.

ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Офіційно Трамп ще НЕ президент
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