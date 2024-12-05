5 декабря в Майами (США) проходит жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

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В жеребьевки приняла участие дочь президента США Дональда Трампа – 43-летняя Иванка Трамп.

КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Sport.ua проводит видеотрансляцию жеребьевки турнира.

ФОТО. Дочь президента США поучаствовала в жеребьевке КЧМ-2025