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Клубный чемпионат мира
06 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:30
1231
1

Не Реал. Букмекеры впервые назвали фаворита клубного чемпионата мира 2025

Манчестер Сити является главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор

06 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:30
1231
1
Не Реал. Букмекеры впервые назвали фаворита клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в Майами (США, штат Флорида) прошла жеребьевка клубного чемпионата мира 2025.

Букмекерские конторы выставили первые котировки на турнир, назвав фаворитов соревнования.

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Главным претендентом на трофей является Манчестер Сити – 4.50. На титул Реала, ворота которого защищает украинец Андрей Лунин, можно поставить с коэффициентом 5.00.

Топ-3 замыкает Бавария – 6.00. Челси с Михаилом Мудриком идет на 4-м месте в списке фаворитов – 11.00.

Пока что многие букмекеры не спешат выставлять коэффициенты на будущего триумфатора КЧМ-2025. С приближением старта турнира будут появляться и обновляться котировки. Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Кто выиграет трофей КЧМ-2025? Мнение букмекеров

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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