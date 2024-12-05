Элина СВИТОЛИНА: «Предлагали 500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ей предлагали выступать за другие страны за определенную сумму:

«Под флагом России мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который помог мне и предоставил все условия для развития», – рассказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Элина Свитолина осталась на 23-й позиции.