Барселона побила свой собственный рекорд этого сезона в Ла Лиге

3 декабря в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги состоялась встреча между командами «Мальорка» и «Барселона». Матч прошел на стадионе «Майорка-Сон-Муа» и завершился со счетом 5:1 в пользу «каталонцев». Рафинья оформил дубль, а Ферран Торрес, Френки Де Йонг, Ведат Мурики и Пау Виктор забили по одному голу.

В этом матче команда Ханси Флика побила собственный рекорд, установленный в этом сезоне в Ла Лиге: наибольшее количество ожидаемых голов в одном матче чемпионата за последние три сезона. До игры с «Мальоркой» рекорд принадлежал каталонцам в матче против «Вальядолида», где их коэффициент xG составлял 4.77. В матче против «Мальорки» xG составил 4.93.

В этом сезоне в чемпионате «Барселона» набрала 37 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок - против «Бетиса».

⚠️ | QUICK STAT



Most xG accumulated by one team in a single LaLiga match over the last three seasons:



🥇 4.93 – Barcelona (v Mallorca on 3 Dec 2024) 🆕

🥈 4.77 – Barcelona (v Valladolid on 31 Aug 2024)



Hansi Flick's machine is breaking records once again. 💪 pic.twitter.com/cOx4ZIvH6Y