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Другие новости
04 декабря 2024, 18:24 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:34
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0

«Не игнорируйте». Экс-игрок сборной Украины высказался о протестах в Грузии

Евгений Левченко выразил свое мнение по поводу событий в Грузии, где продолжаются массовые протесты

04 декабря 2024, 18:24 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:34
240
0
«Не игнорируйте». Экс-игрок сборной Украины высказался о протестах в Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

«Не забывайте, что народ Грузии, как и народ Украины, борется за свободу, за демократию и будущее! Пожалуйста, не игнорируйте это», – написал Левченко.

Евгений Левченко выступал за разные клубы, а также провел восемь матчей за национальную сборную Украины в период с 2002 по 2009 год, не отличившись результативными действиями.

Ранее свое мнение по поводу протестов в Грузии высказал грузинский легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили, поддержавший жителей своей страны.

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Евгений Левченко протесты в Грузии сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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