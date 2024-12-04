«Не игнорируйте». Экс-игрок сборной Украины высказался о протестах в Грузии

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

«Не забывайте, что народ Грузии, как и народ Украины, борется за свободу, за демократию и будущее! Пожалуйста, не игнорируйте это», – написал Левченко.

Евгений Левченко выступал за разные клубы, а также провел восемь матчей за национальную сборную Украины в период с 2002 по 2009 год, не отличившись результативными действиями.

Ранее свое мнение по поводу протестов в Грузии высказал грузинский легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили, поддержавший жителей своей страны.