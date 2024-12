«Не игнорируйте». Экс-игрок сборной Украины высказался о протестах в Грузии

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

«Не забывайте, что народ Грузии, как и народ Украины, борется за свободу, за демократию и будущее! Пожалуйста, не игнорируйте это», – написал Левченко.

Евгений Левченко выступал за разные клубы, а также провел восемь матчей за национальную сборную Украины в период с 2002 по 2009 год, не отличившись результативными действиями.

Ранее свое мнение по поводу протестов в Грузии высказал грузинский легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили, поддержавший жителей своей страны.

Don't forget that the people of Georgia, just like the people of Ukraine, are fighting for freedom, for democracy and for future! Please, don’t ignore that✊🏽#FreeGeorgia pic.twitter.com/54RPMKZm33