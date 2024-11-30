Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: Это исторический выбор. Грузия принадлежит народу

Звездный грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

«Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Грузии, и хочу высказать свое мнение и позицию. Грузинский народ должен идти европейским путем, это наш исторический и единственно правильный выбор. Отказаться от этого нельзя. Грузия принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Сейчас болит моя страна, болит мой народ, больно смотреть видео, которые распространяются, остановите это. Грузия как никогда заслуживает Европу», – сказал Хвича.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал предметом интереса не только «Барселоны», но и «Манчестер Юнайтед».