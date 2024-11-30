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30 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:50
1631
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: Это исторический выбор. Грузия принадлежит народу

Кварацхелия поддерживает движение своей страны в Европу

30 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:50
1631
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: Это исторический выбор. Грузия принадлежит народу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Звездный грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

«Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Грузии, и хочу высказать свое мнение и позицию. Грузинский народ должен идти европейским путем, это наш исторический и единственно правильный выбор. Отказаться от этого нельзя. Грузия принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Сейчас болит моя страна, болит мой народ, больно смотреть видео, которые распространяются, остановите это. Грузия как никогда заслуживает Европу», – сказал Хвича.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал предметом интереса не только «Барселоны», но и «Манчестер Юнайтед».

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Хвича Кварацхелия Наполи
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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