Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: Это исторический выбор. Грузия принадлежит народу
Кварацхелия поддерживает движение своей страны в Европу
Звездный грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.
«Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Грузии, и хочу высказать свое мнение и позицию. Грузинский народ должен идти европейским путем, это наш исторический и единственно правильный выбор. Отказаться от этого нельзя. Грузия принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.
Сейчас болит моя страна, болит мой народ, больно смотреть видео, которые распространяются, остановите это. Грузия как никогда заслуживает Европу», – сказал Хвича.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал предметом интереса не только «Барселоны», но и «Манчестер Юнайтед».
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