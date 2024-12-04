Бывший тренер Ювентуса может возглавить Вест Хэм
Массимилиано Аллегри может заменить в клубе Хулена Лопетеги
57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри рассматривается руководством «Вест Хэма» на должность главного тренера.
Как сообщает издание Calciomercato, если Хулен Лопетеги не исправит ситуацию с низким местом клуба в чемпионате, его могут заменить именно итальянцем.
Аллегри до лета 2024 года был тренером туринского «Ювентуса». Сейчас специалист без работы.
Также Аллегри работал с такими клубами, как «Сасуоло», «Кальяри» и «Милан».
«Вест Хэм» после 14 туров занимает 14-ю позицию. В последнем матче подопечные Лопетеги уступили «Лестеру» (1:3), который проводил свой первый матч под руководством Руда ван Нистерлоя.
🚨 Massimiliano Allegri is a contender for the West Ham job should they sack Julen Lopetegui.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 4, 2024
🗞️ Calciomercato pic.twitter.com/ns6KLVZIU7
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