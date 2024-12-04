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Англия
04 декабря 2024, 18:08 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:11
315
0

Бывший тренер Ювентуса может возглавить Вест Хэм

Массимилиано Аллегри может заменить в клубе Хулена Лопетеги

04 декабря 2024, 18:08 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:11
315
0
Бывший тренер Ювентуса может возглавить Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри рассматривается руководством «Вест Хэма» на должность главного тренера.

Как сообщает издание Calciomercato, если Хулен Лопетеги не исправит ситуацию с низким местом клуба в чемпионате, его могут заменить именно итальянцем.

Аллегри до лета 2024 года был тренером туринского «Ювентуса». Сейчас специалист без работы.

Также Аллегри работал с такими клубами, как «Сасуоло», «Кальяри» и «Милан».

«Вест Хэм» после 14 туров занимает 14-ю позицию. В последнем матче подопечные Лопетеги уступили «Лестеру» (1:3), который проводил свой первый матч под руководством Руда ван Нистерлоя.

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Олександр Сільченко Источник: Calciomercato
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