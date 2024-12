Дортмундская Боруссия готова отпустить ключевого игрока зимой

Руководство «Боруссии» Дортмунд приняло решение отпустить Дониелла Малена в зимнее трансферное окно. Игрок получил от представителей клуба зеленый свет.

Немецкая команда готова отпустить игрока в другой коллектив, если получит предложение в размере 25-30 миллионов евро.

Действующий контракт Малена с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Дониелл отыграл 17 поединков, при этом вингер отдал голевую передачу и забил четыре мяча.

🚨⚫️🟡 Donyell #Malen is allowed to leave Borussia Dortmund in the winter if a suitable offer comes in. The decision has been made.#BVB demand €25-30m. Contract valid until 2026.



Malen, also keen to leave Dortmund soon. @berger_pj @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/ijHplHdjVu