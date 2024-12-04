Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дортмундская Боруссия готова отпустить ключевого игрока зимой
Германия
04 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 08:41
229
0

Дортмундская Боруссия готова отпустить ключевого игрока зимой

Дониелл Мален получил зеленый свет от клуба

04 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 08:41
229
0
Дортмундская Боруссия готова отпустить ключевого игрока зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

Руководство «Боруссии» Дортмунд приняло решение отпустить Дониелла Малена в зимнее трансферное окно. Игрок получил от представителей клуба зеленый свет.

Немецкая команда готова отпустить игрока в другой коллектив, если получит предложение в размере 25-30 миллионов евро.

Действующий контракт Малена с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Дониелл отыграл 17 поединков, при этом вингер отдал голевую передачу и забил четыре мяча.

По теме:
По лицу, как по мячу. Сане не получит наказание за удар по лицу локтем
Англичане на первом месте. Названы 10 лучших клубов по состоянию на декабрь
Эрик тен Хаг – главный кандидат на должность тренера РБ Лейцпиг
Боруссия Дортмунд Дониелл Мален чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года
Теннис | 04 декабря 2024, 08:18 1
Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года
Стало известно, где Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года

Марта, Даяна и Ангелина выступят на турнире WTA 500 в Брисбене

В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Футбол | 03.12.2024, 18:40
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
В Ман Сити раздумывают об увольнении Гвардиолы. Известно, кто его заменит
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
«Я извинился перед командой». Мануэль Нойер – о первом удалении в карьере
Футбол | 04.12.2024, 08:54
«Я извинился перед командой». Мануэль Нойер – о первом удалении в карьере
«Я извинился перед командой». Мануэль Нойер – о первом удалении в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 9
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем