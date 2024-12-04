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  4. 100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт
Германия
04 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:51
540
1

100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт

Джамал Мусиала получил сумасшедшее предложение от мюнхенцев

04 декабря 2024, 11:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:51
540
1
100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала получит огромную зарплату в немецком гранде, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 21-летний футболист подпишет соглашение, по которому он получит 100 миллионов евро за 4 года либо 125 миллионов евро за 5 лет игры в Мюнхене. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

«Бавария» уступила «Байеру» в кубке Германии.

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Джамал Мусиала чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария продление контракта Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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pol-55
Молодість через неї на 5лямів більше Кейна(по року).
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