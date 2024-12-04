100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт
Джамал Мусиала получил сумасшедшее предложение от мюнхенцев
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала получит огромную зарплату в немецком гранде, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 21-летний футболист подпишет соглашение, по которому он получит 100 миллионов евро за 4 года либо 125 миллионов евро за 5 лет игры в Мюнхене. Соглашение будет подписано в ближайшее время.
В текущем сезоне Джамал Мусиала провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
«Бавария» уступила «Байеру» в кубке Германии.
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