100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала получит огромную зарплату в немецком гранде, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 21-летний футболист подпишет соглашение, по которому он получит 100 миллионов евро за 4 года либо 125 миллионов евро за 5 лет игры в Мюнхене. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

«Бавария» уступила «Байеру» в кубке Германии.