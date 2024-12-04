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Сборная УКРАИНЫ
04 декабря 2024, 18:43 |
182
1

Известно, когда женская сборная Украины начнет подготовку к Лиге наций

В этом году команда уже не будет собираться

04 декабря 2024, 18:43 |
182
1
Известно, когда женская сборная Украины начнет подготовку к Лиге наций
УАФ

После двух поражений в серии плей-офф отбора в финальную часть чемпионата Европы 2025 года от бельгиек – 0:2, 1:2, для женской сборной Украины по футболу сезон завершился.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Владимира Пятенко снова соберутся вместе 15 февраля 2025 года в турецкой Анталье для подготовки к стартовому матчу Лиги наций с албанками, который состоится 21 февраля.

Вместе с украинками в группе 4 Лиги В еще выступают футболистки Албании, Чехии и Хорватии. Победитель этого отбора поднимается я в классе.

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инсайд женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Лига наций по футболу среди женщин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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vruthiy-112
Так як грали з бельгійками, це ховайся. Пятенко до Нового року повинен тренувати і тільки 31 грудня на десять днів відпустити.
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