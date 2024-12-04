Известно, когда женская сборная Украины начнет подготовку к Лиге наций

После двух поражений в серии плей-офф отбора в финальную часть чемпионата Европы 2025 года от бельгиек – 0:2, 1:2, для женской сборной Украины по футболу сезон завершился.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Владимира Пятенко снова соберутся вместе 15 февраля 2025 года в турецкой Анталье для подготовки к стартовому матчу Лиги наций с албанками, который состоится 21 февраля.

Вместе с украинками в группе 4 Лиги В еще выступают футболистки Албании, Чехии и Хорватии. Победитель этого отбора поднимается я в классе.