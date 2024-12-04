4 декабря на «Этихад» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне не смогла повторить требл-2023. Нет, были и новые трофеи, Суперкубок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира, но их невозможно поравнять с утерянными в 2024-м титулами в Лиге чемпионов и кубке Англии. И только в АПЛ тогда получилось сохранить позиции. В новом цикле вроде бы горожане, даже после травмы Родри, стартовали пусть и не блестяще, но достойно. А потом получился рекордный, для Гвардиолы, провал: поражения Тоттенхэму в Кубке Лиги (с вылетом из этого турнира) и АПЛ, неудачи также с Борнмутом и Брайтоном на внутренней арене, 1:4 с лиссабонским Спортингом в Лиге чемпионов. Казалось, просвет наступает с Фейеноордом - против него вели 3:0. И пропустили в ответ столько же за неполные последние 20 минут! Ну, а Ливерпуль в воскресенье вполне по делу оформил победу 2:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ноттингем Форест

Клуб вернулся в АПЛ после длительной паузы в 2022-м году. А в прошлом сезоне спасся, заняв 17-е место. Помогло решение без жалости уволить Стива Купера, поднимавшего проект из Чемпионшип, и пригласить Нуну Эшпириту Санту. Португалец справился даже с отбором очков - впрочем, тогда в АПЛ было 3 очень уж слабых аутсайдера. Но на этом специалист не ограничился, и сейчас его подопечные очень удачно стартовали, держась в верхней части таблицы. Достаточно сказать, что именно эта команда выиграла у Ливерпуля, причем на выезде. Но в ноябре Крис Вуд и компания проиграли без шансов кряду Ньюкаслу и Арсеналу - до этого они уступали только Фулхэму. Но Ипсвичу, несмотря на подвиги вратаря соперника, забили единственный гол, что и стал победным.

Статистика личных встреч

Вернувшись в АПЛ, лесники взяли только одну ничью с чемпионом при трех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы все верят, что чемпион очнется. Но у него явные проблемы в обороне и интересный соперник - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,83).