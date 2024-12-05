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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.12.2024 21:30 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:53
131
0

Ман Сити – Ноттингем Форест – 3:0. Легкая прогулка по лесу. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура АПЛ

05 декабря 2024, 00:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:53
131
0
Ман Сити – Ноттингем Форест – 3:0. Легкая прогулка по лесу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити на домашней арене обыграл Ноттингем Форест с разгромным счетом 3:0.

У хозяев поля голы забили Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Жереми Доку.

Команда Пепа Гвардиолы прервала черную серию из 4 подряд поражений в АПЛ.

Ман Сити набрал 26 очков и вернулся в борьбу за топ-места АПЛ.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Бернарду Силва, 8, Кевин де Брюйне, 31, Жереми Доку, 57

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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