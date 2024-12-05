Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

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Манчестер Сити на домашней арене обыграл Ноттингем Форест с разгромным счетом 3:0.

У хозяев поля голы забили Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Жереми Доку.

Команда Пепа Гвардиолы прервала черную серию из 4 подряд поражений в АПЛ.

Ман Сити набрал 26 очков и вернулся в борьбу за топ-места АПЛ.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Бернарду Силва, 8, Кевин де Брюйне, 31, Жереми Доку, 57

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