Ман Сити – Ноттингем Форест – 3:0. Легкая прогулка по лесу. Видео голов
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Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.
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Манчестер Сити на домашней арене обыграл Ноттингем Форест с разгромным счетом 3:0.
У хозяев поля голы забили Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Жереми Доку.
Команда Пепа Гвардиолы прервала черную серию из 4 подряд поражений в АПЛ.
Ман Сити набрал 26 очков и вернулся в борьбу за топ-места АПЛ.
АПЛ. 14-й тур, 4 декабря
Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Бернарду Силва, 8, Кевин де Брюйне, 31, Жереми Доку, 57
Видео голов и обзор матча
События матча
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