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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.12.2024 21:30 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
29
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

03 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
29
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест
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Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити - Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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