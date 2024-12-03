04.12.2024 21:30 - : -
Англия03 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
29
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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
03 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
29
0
В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
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