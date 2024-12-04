Кубок Германии04 декабря 2024, 11:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:41
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Вердер – Дармштадт – 1:0. Единственный гол на 90+4-й. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча Кубка Германии
04 декабря 2024, 11:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:41
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3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Вердером» и «Дармштадтом».
Игра была напряженной, и единственный гол был забит в добавленное время – на 90+4 минуте отличился Юнг, что принесло победу «Вердеру» с минимальным счётом.
Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря
«Вердер» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Юнг, 90+4
Видеообзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антони Юнг (Вердер).
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