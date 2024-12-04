3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Вердером» и «Дармштадтом».

Игра была напряженной, и единственный гол был забит в добавленное время – на 90+4 минуте отличился Юнг, что принесло победу «Вердеру» с минимальным счётом.

Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря

«Вердер» – «Дармштадт» – 1:0

Гол: Юнг, 90+4

Видеообзор матча: