Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вердер – Дармштадт – 1:0. Единственный гол на 90+4-й. Видео гола и обзор
Кубок Германии
Вердер
03.12.2024 21:45 – FT 1 : 0
Дармштадт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
04 декабря 2024, 11:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:41
27
0

Вердер – Дармштадт – 1:0. Единственный гол на 90+4-й. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии

04 декабря 2024, 11:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:41
27
0
Вердер – Дармштадт – 1:0. Единственный гол на 90+4-й. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Вердером» и «Дармштадтом».

Игра была напряженной, и единственный гол был забит в добавленное время – на 90+4 минуте отличился Юнг, что принесло победу «Вердеру» с минимальным счётом.

Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря

«Вердер» – «Дармштадт» – 1:0

Гол: Юнг, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антони Юнг (Вердер).
По теме:
Реал Авила – Вальядолид – 2:4. Победа в дополнительное время. Видео голов
100 и больше миллионов. Звезда Баварии получит невероятный контракт
Ян Регенсбург – Штутгарт – 0:3. Вышли в 1/4 Кубка Германии. Видео голов
Вердер Дармштадт Кубок Германии по футболу чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 декабря 2024, 12:15 0
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03 декабря 2024, 20:55 18
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило

Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться

Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Биатлон | 03.12.2024, 18:52
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Карраско изменил менталитет ЛНЗ, но не улучшил результаты. Испанца уволят?
Футбол | 04.12.2024, 09:00
Карраско изменил менталитет ЛНЗ, но не улучшил результаты. Испанца уволят?
Карраско изменил менталитет ЛНЗ, но не улучшил результаты. Испанца уволят?
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Бокс | 03.12.2024, 18:54
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
02.12.2024, 11:16 2
Футбол
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 19
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем