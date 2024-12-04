«Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны

Легионер «Вереса» Марко Мрвальевич откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Черногорский форвард признался, что очень боялся воздушных тревог.

«Сначала было тяжело, потому что когда я приехал в январе, было очень холодно – впервые столкнулся с таким морозом. Температура достигала минус 20 градусов, а в Черногории никогда не бывает так холодно. На тренировках пришлось привыкать к этому климату и дышать холодным воздухом.

Через несколько дней мы поехали на сборы в Турцию, и по возвращении в Украину погода уже была лучше, поэтому я постепенно адаптировался к условиям.

Что больше меня удивило? В новостях зачастую пишут, что здесь очень опасно, но на самом деле все оказалось не совсем так. Сначала я боялся, когда звучали сирены, но быстро привык. Люди здесь очень дружелюбны. Многие украинские туристы приезжают в Черногорию на отдых, поэтому я уже имел определенное представление о менталитете украинцев», – сказал Марко.

В настоящее время «Верес» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Ранее в «Вересе» выступили с официальным заявлением об изменении главного тренера команды.