«Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны
Марко Мрвальевич заявил, что сначала очень боялся воздушных тревог
Легионер «Вереса» Марко Мрвальевич откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Черногорский форвард признался, что очень боялся воздушных тревог.
«Сначала было тяжело, потому что когда я приехал в январе, было очень холодно – впервые столкнулся с таким морозом. Температура достигала минус 20 градусов, а в Черногории никогда не бывает так холодно. На тренировках пришлось привыкать к этому климату и дышать холодным воздухом.
Через несколько дней мы поехали на сборы в Турцию, и по возвращении в Украину погода уже была лучше, поэтому я постепенно адаптировался к условиям.
Что больше меня удивило? В новостях зачастую пишут, что здесь очень опасно, но на самом деле все оказалось не совсем так. Сначала я боялся, когда звучали сирены, но быстро привык. Люди здесь очень дружелюбны. Многие украинские туристы приезжают в Черногорию на отдых, поэтому я уже имел определенное представление о менталитете украинцев», – сказал Марко.
В настоящее время «Верес» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.
Ранее в «Вересе» выступили с официальным заявлением об изменении главного тренера команды.
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