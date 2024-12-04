Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
626
2

«Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны

Марко Мрвальевич заявил, что сначала очень боялся воздушных тревог

04 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
626
2
«Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны
НК Верес. Марко Мрвальевич

Легионер «Вереса» Марко Мрвальевич откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Черногорский форвард признался, что очень боялся воздушных тревог.

«Сначала было тяжело, потому что когда я приехал в январе, было очень холодно – впервые столкнулся с таким морозом. Температура достигала минус 20 градусов, а в Черногории никогда не бывает так холодно. На тренировках пришлось привыкать к этому климату и дышать холодным воздухом.

Через несколько дней мы поехали на сборы в Турцию, и по возвращении в Украину погода уже была лучше, поэтому я постепенно адаптировался к условиям.

Что больше меня удивило? В новостях зачастую пишут, что здесь очень опасно, но на самом деле все оказалось не совсем так. Сначала я боялся, когда звучали сирены, но быстро привык. Люди здесь очень дружелюбны. Многие украинские туристы приезжают в Черногорию на отдых, поэтому я уже имел определенное представление о менталитете украинцев», – сказал Марко.

В настоящее время «Верес» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Ранее в «Вересе» выступили с официальным заявлением об изменении главного тренера команды.

По теме:
Волки снова не победили. Рух и Полесье во Львове сыграли вничью
Гуцуляк забил девятый гол в сезоне УПЛ. Игрок – лидер гонки бомбардиров
Проблемы Ярмоленко. Динамо рассказало о ситуации с травмированными
Марко Мрвальевич Верес Ровно российско-украинская война воздушная тревога чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 декабря 2024, 18:28 0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Олимпийские игры | 04.12.2024, 11:18
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phantom
Так а звернення де?
Ответить
0
zelc006
Не очкуй, братело! Це ще хірня...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 21
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 4
Теннис
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем