Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фюллькруг забил дебютный гол за Вест Хэм
Англия
04 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
240
0

Фюллькруг забил дебютный гол за Вест Хэм

Произошло это в матче против «Лестера»

04 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 04 декабря 2024, 19:45
240
0
Фюллькруг забил дебютный гол за Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллькруг

3 декабря в 16-м туре английского чемпионата на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч между «Лестером» и «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «лис». Забитыми мячами отметились Джейми Варди, Балил Эль-Ханнус, Патсон Дака и Никлас Фюллькруг.

Гол немецкого нападающего «Вест Хэма» Фюллькруга стал дебютным в футболке английского клуба. Последний раз на клубном уровне Никлас забивал еще за «Боруссию» Дортмунд в матче против «Байера» в Бундеслиге (21 апреля 2024 года).

Никлас Фюллькруг сыграл за новый клуб в этом сезоне 5 матчей (4 в Премьер-лиге и 1 в Кубке английской лиги). Сейчас «Вест Хэм» занимает 14-е место в чемпионате, имея 13 очков (4 победы, 3 ничьи, 7 поражений).

Напомним, 31-летний немецкий форвард перебрался в лондонский клуб прошлым летом за 27 миллионов фунтов стерлингов.

По теме:
Манчестер Сити провел тайный матч. Команда Гвардиолы снова опозорилась
Бывший тренер Ювентуса может возглавить Вест Хэм
«Они хотят слишком много денег». Сможет ли Ливерпуль сохранить лидеров?
Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Никлас Фюллькруг Лестер - Вест Хэм
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление
Футбол | 04 декабря 2024, 18:46 0
«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление
«Я люблю этот клуб». Лидер Барселоны сделал откровенное заявление

Рафинья доволен своими выступлениями в составе каталонцев

Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03 декабря 2024, 20:41 18
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04.12.2024, 07:15
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Футбол | 04.12.2024, 17:44
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 12
Футбол
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем