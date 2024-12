Фюллькруг забил дебютный гол за Вест Хэм

3 декабря в 16-м туре английского чемпионата на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч между «Лестером» и «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «лис». Забитыми мячами отметились Джейми Варди, Балил Эль-Ханнус, Патсон Дака и Никлас Фюллькруг.

Гол немецкого нападающего «Вест Хэма» Фюллькруга стал дебютным в футболке английского клуба. Последний раз на клубном уровне Никлас забивал еще за «Боруссию» Дортмунд в матче против «Байера» в Бундеслиге (21 апреля 2024 года).

Никлас Фюллькруг сыграл за новый клуб в этом сезоне 5 матчей (4 в Премьер-лиге и 1 в Кубке английской лиги). Сейчас «Вест Хэм» занимает 14-е место в чемпионате, имея 13 очков (4 победы, 3 ничьи, 7 поражений).

Напомним, 31-летний немецкий форвард перебрался в лондонский клуб прошлым летом за 27 миллионов фунтов стерлингов.

Niclas Füllkrug scores his first goal for West Ham. pic.twitter.com/IveLdu54C0