Не вовремя. Звездный лидер Баварии получил травму в дерби и покинул поле

Английский форвард «Баварии» получил повреждение во время матча с дортмундской «Боруссией» и покину поле. Вместо 31-летнего страйкера на поле вышел Томас Мюллер на 37 минуте. Тяжесть повреждения неизвестна на данный момент.

Дортмундская «Боруссия» по итогам первого тайма побеждает со счетом 1:0.

🚨 Harry Kane has left the pitch due to an injury, set to be assessed by Bayern staff. pic.twitter.com/aWbwHiZDr3