Германия30 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
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Не вовремя. Звездный лидер Баварии получил травму в дерби и покинул поле
Гарри Кейн закончил матч раньше, чем ожидалось
30 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
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Английский форвард «Баварии» получил повреждение во время матча с дортмундской «Боруссией» и покину поле. Вместо 31-летнего страйкера на поле вышел Томас Мюллер на 37 минуте. Тяжесть повреждения неизвестна на данный момент.
Дортмундская «Боруссия» по итогам первого тайма побеждает со счетом 1:0.
🚨 Harry Kane has left the pitch due to an injury, set to be assessed by Bayern staff. pic.twitter.com/aWbwHiZDr3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2024
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Це не дербі, оскільки суперники з різних міст і навіть з різних федеральних земель Німеччини.
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