Не вовремя. Звездный лидер Баварии получил травму в дерби и покинул поле

Английский форвард «Баварии» получил повреждение во время матча с дортмундской «Боруссией» и покину поле. Вместо 31-летнего страйкера на поле вышел Томас Мюллер на 37 минуте. Тяжесть повреждения неизвестна на данный момент.

Дортмундская «Боруссия» по итогам первого тайма побеждает со счетом 1:0.