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Германия
30 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
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1

Не вовремя. Звездный лидер Баварии получил травму в дерби и покинул поле

Гарри Кейн закончил матч раньше, чем ожидалось

30 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
190
1
Не вовремя. Звездный лидер Баварии получил травму в дерби и покинул поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард «Баварии» получил повреждение во время матча с дортмундской «Боруссией» и покину поле. Вместо 31-летнего страйкера на поле вышел Томас Мюллер на 37 минуте. Тяжесть повреждения неизвестна на данный момент.

Дортмундская «Боруссия» по итогам первого тайма побеждает со счетом 1:0.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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luceorius
 Це не дербі, оскільки суперники з різних міст і навіть з різних федеральних земель Німеччини.
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