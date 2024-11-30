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  4. КАЗЕМИРО: «Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою»
Англия
30 ноября 2024, 17:32 |
496
0

КАЗЕМИРО: «Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою»

Именитый бразилец отдал свою медаль Кубка Англии Тилерру Маласии

30 ноября 2024, 17:32 |
496
0
КАЗЕМИРО: «Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Именитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, почему отдал свою медаль Кубка Англии одноклубнику Тилерру Маласии:

«Я не знал, что Маласия рассказывал об этом, но это правда, я отдал ему свою медаль. Он не сыграл ни одной игры в том сезоне (сезон 2023/24), и он не хотел подниматься по ступенькам на награждение.

Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою. Он часть команды, и мы на него рассчитываем. Несмотря на то, что он не играл в этом сезоне, мы любим его, нам нужен он, и он также нуждается в любви».

Маласия, который вернулся в команду в матче 5-го тура Лиги Европы против «Буде-Глимта», пропустил 17 месяцев из-за травмы.

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Каземиро Тирелл Маласия Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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