«Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем

Звездный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами»:

«Нет никаких обновлений. Поэтому мне нечем с вами поделиться. Если вы читаете отчеты о заключенных соглашениях со мной или отсутствии сделок, все это неправда. Конечно, разговоры ведутся, но сейчас мне нечем поделиться».

Нынешний контракт центрбека действителен до лета 2025 года. В этом сезоне ван Дейк провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продлить контракт с нидерландцем.

