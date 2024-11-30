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  4. «Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем
Англия
30 ноября 2024, 14:38 |
23
0

«Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем

Контракт центрбека действителен до лета 2025 года

30 ноября 2024, 14:38 |
23
0
«Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Звездный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами»:

«Нет никаких обновлений. Поэтому мне нечем с вами поделиться. Если вы читаете отчеты о заключенных соглашениях со мной или отсутствии сделок, все это неправда. Конечно, разговоры ведутся, но сейчас мне нечем поделиться».

Нынешний контракт центрбека действителен до лета 2025 года. В этом сезоне ван Дейк провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продлить контракт с нидерландцем.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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