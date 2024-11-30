«Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем
Контракт центрбека действителен до лета 2025 года
Звездный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами»:
«Нет никаких обновлений. Поэтому мне нечем с вами поделиться. Если вы читаете отчеты о заключенных соглашениях со мной или отсутствии сделок, все это неправда. Конечно, разговоры ведутся, но сейчас мне нечем поделиться».
Нынешний контракт центрбека действителен до лета 2025 года. В этом сезоне ван Дейк провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов продлить контракт с нидерландцем.
Virgil van Dijk about his contract:— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 30, 2024
"There is no update. So I have nothing to share to you. If you read reports about agreements done, or no agreements, all of that is not true. Of course there are conversations going on… but right now I have nothing to share."
✍️… pic.twitter.com/sUYeeGHHfE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Петровцы рьяно начали и сразу же расставили все акценты в игре с полтавчанами
Фабрицио Ромондини недоволен игрой украинского форварда за римский клуб