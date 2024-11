Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу убегать. Я хочу перестроить команду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, что хочет восстановить «горожан» после 5 поражений и 1 ничьей подряд:

«Люди говорят: «Пеп, зачем он здесь? Почему его не увольняют?» Но то, что мы сделали за последние восемь лет, дает мне уверенность.

Люди здесь полагаются на меня. В тот момент, когда я почувствую, что не отношусь положительно к клубу, придет другой тренер. Клуб примет решение. Но я хотел возможность попробовать все исправить.

Я не хочу убегать. Я хочу перестроить команду во многих аспектах от сегодняшнего дня до конца сезона и следующего сезона, чтобы попытаться продолжить на этом уровне. Я должен сейчас доказать себя».

Ранее Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити».

'I won't run away': Pep Guardiola vows to keep fighting to halt Man City's sharp decline ahead of vital clash against leaders Liverpool https://t.co/unCGPrAxLC