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Англия
30 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:36
295
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу убегать. Я хочу перестроить команду»

Наставник «Манчестер Сити» высказался о ситуации в клубе

30 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:36
295
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу убегать. Я хочу перестроить команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, что хочет восстановить «горожан» после 5 поражений и 1 ничьей подряд:

«Люди говорят: «Пеп, зачем он здесь? Почему его не увольняют?» Но то, что мы сделали за последние восемь лет, дает мне уверенность.

Люди здесь полагаются на меня. В тот момент, когда я почувствую, что не отношусь положительно к клубу, придет другой тренер. Клуб примет решение. Но я хотел возможность попробовать все исправить.

Я не хочу убегать. Я хочу перестроить команду во многих аспектах от сегодняшнего дня до конца сезона и следующего сезона, чтобы попытаться продолжить на этом уровне. Я должен сейчас доказать себя».

Ранее Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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