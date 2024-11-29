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Испания
29 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:48
214
0

Звездный голландец Барселоны начал тренироваться с командой

Фрэнки де Йонг в этом сезоне не успевает восстанавливаться

29 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:48
214
0
Звездный голландец Барселоны начал тренироваться с командой
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам в общей группе. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Де Йонг уже работает с командой. Его восстановление идет очень хорошо. Как только он будет готов на сто процентов, он появится на футбольном поле.

Сейчас ему нужно набирать физическую форму. Вся команда его поддерживает, и это главное», - отметил Флик.

Де Йонг пропустил начало сезона из-за травмы голеностопа. Голландец успел сыграть 5 матчей в Ла Лиге и 4 игры в Лиге чемпионов, прежде чем в каталонском клубе сообщили о его повреждении.

Напомним, несколько дней назад Френки де Йонг признался, что чувствует боль в ноге, что, вероятно, связано с неполным восстановлением после травмы.

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Ханс-Дитер Флик Френки де Йонг Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма голеностопа
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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