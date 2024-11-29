Звездный голландец Барселоны начал тренироваться с командой
Фрэнки де Йонг в этом сезоне не успевает восстанавливаться
27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам в общей группе. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.
«Де Йонг уже работает с командой. Его восстановление идет очень хорошо. Как только он будет готов на сто процентов, он появится на футбольном поле.
Сейчас ему нужно набирать физическую форму. Вся команда его поддерживает, и это главное», - отметил Флик.
Де Йонг пропустил начало сезона из-за травмы голеностопа. Голландец успел сыграть 5 матчей в Ла Лиге и 4 игры в Лиге чемпионов, прежде чем в каталонском клубе сообщили о его повреждении.
Напомним, несколько дней назад Френки де Йонг признался, что чувствует боль в ноге, что, вероятно, связано с неполным восстановлением после травмы.
🔵🔴🇳🇱 Hansi Flick: “Frenkie de Jong is coming back from a long injury… he’s recovering well”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024
“When we can give him minutes, we do it. In training you must show that you are 100% physically”.
“We must support all our players”. pic.twitter.com/VuiNuuzmtn
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
В клубе работают над подписанием нового контракта с Флорианом