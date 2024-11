Звездный голландец Барселоны начал тренироваться с командой

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам в общей группе. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Де Йонг уже работает с командой. Его восстановление идет очень хорошо. Как только он будет готов на сто процентов, он появится на футбольном поле.

Сейчас ему нужно набирать физическую форму. Вся команда его поддерживает, и это главное», - отметил Флик.

Де Йонг пропустил начало сезона из-за травмы голеностопа. Голландец успел сыграть 5 матчей в Ла Лиге и 4 игры в Лиге чемпионов, прежде чем в каталонском клубе сообщили о его повреждении.

Напомним, несколько дней назад Френки де Йонг признался, что чувствует боль в ноге, что, вероятно, связано с неполным восстановлением после травмы.

