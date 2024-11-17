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Испания
17 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:59
203
0

Френки де ЙОНГ: «Я все еще чувствую боль во время игры»

Хавбек каталонцев высказался после восстановления травмы

17 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:59
203
0
Френки де ЙОНГ: «Я все еще чувствую боль во время игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своих ощущениях на поле:

«Я все еще чувствую боль во время игры. Мне нужно восстановить уверенность в выполнении определенных действий на поле. Я не говорю, что это риск, но чувство все еще не такое, как было раньше. Это должно улучшиться с этого момента».

Де Йонг долгое время находился в лазарете после травмы и недавно вернулся на поле.

В этом сезоне Френки де Йонг провел 7 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее нидерландец разрыдался в перерыве матча 13-го тура Ла Лиги.

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Френки де Йонг Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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