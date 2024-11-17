Френки де ЙОНГ: «Я все еще чувствую боль во время игры»
Хавбек каталонцев высказался после восстановления травмы
Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своих ощущениях на поле:
«Я все еще чувствую боль во время игры. Мне нужно восстановить уверенность в выполнении определенных действий на поле. Я не говорю, что это риск, но чувство все еще не такое, как было раньше. Это должно улучшиться с этого момента».
Де Йонг долгое время находился в лазарете после травмы и недавно вернулся на поле.
В этом сезоне Френки де Йонг провел 7 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.
Ранее нидерландец разрыдался в перерыве матча 13-го тура Ла Лиги.
🚨🗣️ Frenkie De Jong:— Managing Barça (@ManagingBarca) November 17, 2024
"I still have pain while playing. I need to gain back my confidence in doing certain things on the pitch. I am not saying it's a risk, but the feeling is still not as it was. It should improve from now onwards." 🇳🇱 pic.twitter.com/EzXgJuJk18
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