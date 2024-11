Френки де ЙОНГ: «Я все еще чувствую боль во время игры»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своих ощущениях на поле:

«Я все еще чувствую боль во время игры. Мне нужно восстановить уверенность в выполнении определенных действий на поле. Я не говорю, что это риск, но чувство все еще не такое, как было раньше. Это должно улучшиться с этого момента».

Де Йонг долгое время находился в лазарете после травмы и недавно вернулся на поле.

В этом сезоне Френки де Йонг провел 7 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее нидерландец разрыдался в перерыве матча 13-го тура Ла Лиги.

