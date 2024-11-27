Усиление Амориму. Два игрока Манчестер Юнайтед восстановились после травм
Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес присоединились к тренировочному процессу
31-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вернулся к тренировочному процессу после травмы. Игрок получил повреждение 6 ноября и с тех пор ещё не работал под руководством нового тренера Рубена Аморима.
26-летний аргентинец Лисандро Мартинес, который также принадлежит «красным дьяволам», тоже восстановился после повреждения бедра.
Оба игрока будут готовы к матчу Лиги Европы, который «Манчестер Юнайтед» проведет против норвежского «Буде-Глимт».
На данный момент английский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечные Аморима имеют 1 победу и 3 ничьи.
Киевское «Динамо» пока замыкает турнирную таблицу, но 28 ноября подопечные Александра Шовковского смогут исправить ситуацию в матче с чешской «Викторией».
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lisandro Martínez and Harry Maguire are both BACK in full training at Manchester United! 💪 pic.twitter.com/MZ7dV8JeJS— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 27, 2024
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