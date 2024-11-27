Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление Амориму. Два игрока Манчестер Юнайтед восстановились после травм
Англия
27 ноября 2024, 16:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:28
269
1

Усиление Амориму. Два игрока Манчестер Юнайтед восстановились после травм

Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес присоединились к тренировочному процессу

27 ноября 2024, 16:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:28
269
1
Усиление Амориму. Два игрока Манчестер Юнайтед восстановились после травм
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вернулся к тренировочному процессу после травмы. Игрок получил повреждение 6 ноября и с тех пор ещё не работал под руководством нового тренера Рубена Аморима.

26-летний аргентинец Лисандро Мартинес, который также принадлежит «красным дьяволам», тоже восстановился после повреждения бедра.

Оба игрока будут готовы к матчу Лиги Европы, который «Манчестер Юнайтед» проведет против норвежского «Буде-Глимт».

На данный момент английский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечные Аморима имеют 1 победу и 3 ничьи.

Киевское «Динамо» пока замыкает турнирную таблицу, но 28 ноября подопечные Александра Шовковского смогут исправить ситуацию в матче с чешской «Викторией».

По теме:
Защитник Кривбасса пропустит матч с Полесьем
На повышение. Партнер Забарного может перейти к лидерам АПЛ
Первый трансфер Аморима. Известны 4 форварда, которые могут перейти в МЮ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Гарри Магуайр Лисандро Мартинес травма Лига Европы Буде-Глимт
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
Футбол | 27 ноября 2024, 15:54 0
ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей
ЮКСА крупно уступила Вікторії. Игроки из Сум забили 5 мячей

27 ноября был сыгран последний матч 18-го тура Первой лиги Украины

Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26 ноября 2024, 23:59 24
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27.11.2024, 05:15
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27.11.2024, 13:41
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Футбол | 26.11.2024, 20:07
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Наконец то.
Будет играть в 5 защитников
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
27.11.2024, 08:01 1
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
26.11.2024, 15:15 4
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 67
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем