Усиление Амориму. Два игрока Манчестер Юнайтед восстановились после травм

31-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вернулся к тренировочному процессу после травмы. Игрок получил повреждение 6 ноября и с тех пор ещё не работал под руководством нового тренера Рубена Аморима.

26-летний аргентинец Лисандро Мартинес, который также принадлежит «красным дьяволам», тоже восстановился после повреждения бедра.

Оба игрока будут готовы к матчу Лиги Европы, который «Манчестер Юнайтед» проведет против норвежского «Буде-Глимт».

На данный момент английский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечные Аморима имеют 1 победу и 3 ничьи.

Киевское «Динамо» пока замыкает турнирную таблицу, но 28 ноября подопечные Александра Шовковского смогут исправить ситуацию в матче с чешской «Викторией».

