Датский полузащитник, перенёсший инфаркт, покинет «Манчестер Юнайтед»

32-летний датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен летом покинет клуб.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года.

Известно, что Рубен Аморим будет усиливать команду перспективными молодыми игроками.

Эриксен сыграл за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне 8 матчей в Премьер-лиге и 4 матча в Лиге Европы. Именно в еврокубках Кристиан забил 2 гола в этом сезоне.

12 июня 2021 года полузащитник сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией на чемпионате Европы 2020 года. Тогда у игрока произошла остановка сердца.

Ранее Аморим говорил, что для него главное – вернуть игрокам «Манчестер Юнайтед» уверенность.

