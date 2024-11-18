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  4. Имад АШУР: «Разные тайма были, хотя между ними все равно было сходство»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 17:30 |
213
0

Имад АШУР: «Разные тайма были, хотя между ними все равно было сходство»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Левым Берегом»

18 ноября 2024, 17:30 |
213
0
Имад АШУР: «Разные тайма были, хотя между ними все равно было сходство»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал победу в товарищеском матче против киевского «Левого Берега» (2:1).

– Господин Имад в первую очередь, поздравляю Вас с победой! Скажите, какую главную задачу вы сегодня ставили команде и насколько довольны увиденным?

– Сегодня были разные задачи у определенных групп игроков. Кому-то поддержать форму и оставаться в тонусе, кому-то получить больше игровой практики. Сегодня вы видели большое количество игроков нашей второй команды, нашего ближайшего резерва, которых так же хотели проверить в этих условиях. Были разные задачи, но была цель одна – выйти и пытаться показывать целостную игру, хотя мы понимали, что это будет достаточно сложно, учитывая те изменения, которые сегодня были в составах.

– Сегодня были два разных тайма, два разных состава, если абстрагироваться от счета, каким таймом вы больше довольны?

– Разные таймы были, хотя между ними все равно было сходство. То, что я говорил предварительно о целостности, сегодня нам ее не хватало, и в первом тайме, и во втором, что совершенно не удивительно. Возможно первый тайм был чуть более интенсивным и чуть более, понятным. Несмотря на то, что все равно, мы в перерыве с первой группой игроков, которые выходили, говорили о тех вещах, которые действительно надо улучшать. Но это в первую очередь идет речь об индивидуальных моментах, во втором тайме так же есть много индивидуальных моментов, которые уже создают картину. Глобально очень похожи два тайма, по моему мнению, очень похожи, не хочу говорить, в каком я отдал бы предпочтение. Конечно, я отдал бы предпочтение целостной игре, но мы это оставим уже на следующие матчи.

– Сегодня было привлечено большое количество игроков из «Полесья-2», это связано с тем, что у второй команды перерыв в чемпионате, или из-за того, что они уже допускаются к первой команде?

– Сейчас наши игроки привлечены в сборные, есть травмированные, есть игроки, которым просто дали возможность сейчас немного отдохнуть. Конечно, вот появилась возможность для игроков второй команды. Это важный момент не из-за перерыва. Эти игроки во второй команде для того, чтобы попасть в первую, для того, чтобы играть на самом высоком уровне, который есть в нашей стране. А сейчас этой возможностью воспользовались для того, чтобы посмотреть, что мы имеем на самом деле. Контекст игровой, который есть у второй команды, он немного другой, контекст тренировочный мы знаем, что он такой же. Требования, которые были сегодня для них не являются новыми. Сегодня было плановое привлечение с идеей того, чтобы посмотреть, что они нам могут продемонстрировать и с идеей того, чтобы посмотреть, например, даже на ближайший зимний сбор, на кого мы можем рассчитывать и тому подобное. Очень информативной, с моей точки зрения, была именно эта часть с молодыми ребятами, которые были представлены в обоих таймах. Сегодня было именно по этому компоненту, именно с этой точки зрения, очень такой существенный объемный кусок положительной информации. Я очень доволен определенными игроками и очень доволен тем желанием, которое молодые ребята показывали. Конечно, никто не отменял вопрос волнения, но для этого мы и привлекаем их к таким матчам. Молодые ребята молодцы, сегодня было приятно наблюдать за некоторыми из них. Хотя опять же мы понимаем, что всему свое время, и в будущее, по крайней мере, можем смотреть с позитивом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Имад Ашур пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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